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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بشأن وقف تعاقدات جمع ونقل النفايات الطبية بالمنشآت الخاصة بالإسكندرية

النائبة سارة النحاس
النائبة سارة النحاس

تقدمت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لكل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزيرة البيئة، ووزير التنمية المحلية بشأن "وقف استخراج تعاقدات جمع ونقل النفايات الطبية من المنشآت الطبية الخاصة بمحافظة الإسكندرية".

وقالت النحاس أن هذا الامر جاء بناء  على ما ورد إلينا من استغاثات الأطباء بسبب وقف استخراج رخصة تداول النفايات الطبية من المنشآت الخاصة (عيادات- مراكز- مستشفيات) بالرغم من،  سداد المبالغ المستحقة للتعاقد كاملة إلى شركة نهضة مصر (بآلاف الجنيهات وذلك بمحافظة الإسكندرية فقط).
، وموافقات مُعاينات الشؤون الصحية والبيئية للتأكد من توافر جميع الشروط والمتطلبات اللازمة لجمع وفرز ونقل النفايات الطبية بجميع الأوقات.

ونوهت عضو صحة النواب أنه ايضا تم تعميم المبلغ المستحق للتعاقد على جميع العيادات الطبية دون النظر إلى التخصص الطبي، أيام عمل العيادة، أو كمية النفايات الطبية المجمعة بالعيادة، بالإضافة إلى  إغلاق العلاج الحر للعيادات الطبية التي انتهت رخصة تناولها النفايات الطبية ولم يتم تجديدها، مما يؤثر بشكل سلبي على خدمات الرعاية الصحية في المحافظة.

وطالبت بسرعة اتخاذ قرارات اللازمة لإعادة استخراج رخصة جمع ونقل النفايات الطبية لمديرية الشؤون الصحية بشكل آمن وفعال أسوة ببقية المحافظات.

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