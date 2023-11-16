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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: فحص 624 ألف طالب ابتدائي للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم

المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية للكشف الأنيميا والسمنة والتقزم

ذكرت وزارة الصحة والسكان أنه تم فحص 624 ألفًا و397 طالبًا بالمرحلة الابتدائية بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم)، وذلك منذ إطلاقها العام الدراسي الحالي يوم 5 نوفمبر الجاري وحتى الآن .


وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبدالغفار - في بيان اليوم /الخميس/ - إن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة علي صحة وسلامة الطلاب، منوهًا بأن المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، حيث أنها تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية الحالية بجميع المحافظات.


وأضاف أن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.


من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتور محمد ضاحي إن الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة يتم تحويلها لعيادات التأمين الصحي؛ لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان.


وأضاف أنه يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على بياناتهم الخاصة؛ لمتابعتهم دوريًا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال عيادات التأمين الصحي بجميع محافظات الجمهورية.


وبدوره.. قال منسق المبادرة الرئاسية الدكتور تامر سمير إن الفرق الطبية المشاركة بالمبادرة تم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى.


وأكد أن جميع مهام المبادرة تتم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرًا إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب عن كيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة

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