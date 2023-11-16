شرط واحد لتراجع الزمالك عن بيع أحمد فتوح.. ما هو؟

هل يعود أحمد فتوح إلى الزمالك؟ لا يزال ملف فتوح مفتوحا، لم يتم غلقه بعد، وسط أنباء عن حل الأزمة واستمرار اللاعب مع الفريق مقابل شرط وحيد.. فما هو؟

يذكر أن مجلس الزمالك الحالي برئاسة الكابتن حسين لبيب، قد قرر إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل، وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا.

أزمة أحمد فتوح مع الزمالك

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، قراراً بمعاقبة أحمد فتوح، بسبب خروجه من معسكر الفريق قبل لقاء زد في الدوري المصري، وخصم 25% من مستحقاته وإخطار منتخب مصر الأول بالعقوبة.

كما قرر المجلس، عرض ثلاثي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي و مصطفى الزناري للبيع.

وقام أحمد فتوح، بإلغاء متابعته لحساب نادي الزمالك وحساب محمود عبد الرازق شيكابالا على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" في إشارة اعتبرها البعض طيلة الفترة الماضية على أن علاقة اللاعب بنادي الزمالك قد انتهت، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ما شرط الزمالك لعودة فتوح؟

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن شرط نادي الزمالك للتراجع عن بيع اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، مشيرا إلى وجود وسطاء يسعون لحل الموقف والإبقاء على اللاعب وتجديد تعاقده مع الزمالك الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وتحدث صادق عبر برنامجه، قائلا إن الرأي الغالب داخل الزمالك هو الاستمرار في قرار عرضه للبيع وعدم تجديد تعاقده والتمسك بالقرار الأخير.

وتابع: "لكن الشرط المطروح أيضا للعفو عن فتوح هو توقيع اللاعب على تجديد عقده مع النادي بالشروط المالية التى حددها مسؤولو النادي في وقت سابق".

وأكد إسلام صادق، أن اللاعب لا يزال أمامه عرض الأهلي، ولكن مسئولى الفريق الأحمر لم يحسموا الأمر حتى الآن في ظل الملابسات الجديدة التي أحاطت باللاعب.

مطالب فتوح للتجديد مع الزمالك

سبق وكشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن مطالب أحمد فتوح، لتجديد عقده مع الفريق الأبيض، مردفا: "فتوح طلب الحصول على 60 مليون جنيه منحة تعاقد، من أجل تجديد عقده مع الزمالك".

وأضاف فايق في تصريحات ببرنامج «جمهور التالتة»، الذي يقدمه عبر فضائية «أون تايم سبورتس 2»: «إجمالي ما طلبه فتوح، لتجديد عقده مع الزمالك حصوله على 150 مليون جنيه، خلال 3 سنوات».

يذكر أن اللاعب حاليا في صفوف منتخب مصر استعدادا لمواجهة جيبوتي اليوم في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.