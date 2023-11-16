رسمياً.. المحكمة الرياضية ترفض دعوى بيراميدز بشأن استبعاد الأهلي من دوري الأبطال

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل رفض المحكمة الرياضية دعوى بيراميدز.

وكتب: "رسمياً المحكمة الرياضية "كاس" ترفض دعوى بيراميدز ،لرفض مشاركة الأهلي في النسخة الماضية من دوري الأبطال".

وكان قد عقد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، جلسات خاصة مع لاعبى الفريق، لاستعادة معنوياتهم استعدادًا لمواجهة مازيمبى الكونغولي بالجولة الأولى في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها الجمعة 24 نوفمبر، الساعة 6 مساءً باستاد الدفاع الجوي.

ويعمل الجهاز الفنى لبيراميدز على رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين بعد الخسارة من الزمالك فى نصف نهائى كأس مصر بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح، خاصة وإن الفريق كان يأمل فى الوصول للنهائى من أجل تحقيق أول بطولة فى تاريخه.