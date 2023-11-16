مفاوض إسرائيلي كشف السر.. ما هي خطة نتنياهو للحرب في غزة؟

ما هي خطة نتنياهو للحرب في غزة؟ هاجم المفاوض الإسرائيلي السابق، ورئيس مشروع المركز الأمريكي لأبحاث الشرق الأوسط، دانيال ليفي حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كاشفا عن خطته للحرب.. فما هي؟

أكد دانيال ليفي، أن قادة تل أبيب يعانون “خللا في التفكير” فيما يخص سيناريوهات ما بعد الحرب في غزة.

وفي مقال بصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، قال ليفي إن الهدف المعلن للحكومة الإسرائيلية بتدمير الفصائل “ينكر حقيقة تلك الحركات وتاريخها”، لافتاً إلي أن مقارنتها بداعش طرح غير منطقي ويجافي الواقع.

خطة نتنياهو للحرب في غزة

في مقابلة مع مذيعة CNN، تحدث دانيال ليفي، عن خطة نتنياهو بشأن الحرب في غزة، مؤكدا أن هناك فرصة للوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار من خلال وقف الأعمال العدائية، مما سيُتيح لبعض الرهائن الخروج.

وأشار إلى أنه قد يتم التوصل إلى اتفاقية لإطلاق سراح المحتجزين، وأنه يجب أن يتم تبادلهم بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى زيادة المساعدات الإنسانية.

وعن ما يحدث بعد ذلك، أشار ليفي إلى أنه في حالة إطلاق سراح الرهائن الأولى، ستتغير الديناميكية داخل إسرائيل وسيزداد الضغط لإطلاق سراح المزيد من الرهائن، وفي هذه المرحلة، ستكون الخيارات واضحة، إما الاستمرار في العمليات العسكرية أو التركيز على إطلاق سراح الرهائن.

ماذا سيحدث بعد انتهاء الحرب؟

قال دانيال ليفي، إن هناك ضغوطًا خارجية تتراكم حاليًا في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، حيث يلعب كل من الغرب والولايات المتحدة دورًا في التدخل والتأثير على الأحداث، مؤكدا أن هذا التدخل يجب أن يتوقف.

وتساءل ليفي، عما إذا كانت إسرائيل ستتمكن بسهولة من استئناف العمليات العسكرية في حال توقفت الضغوط الخارجية لمدة خمسة أيام.

وفيما يتعلق بما سيحدث بعد انتهاء الحرب، يشير المفاوض الإسرائيلي، إلى أن إسرائيل دخلت في هذا الصراع بدون خطة واضحة للمستقبل، حيث أهملت العمل السياسي مع الفلسطينيين وركزت بشكل كبير على القوة والقضية العسكرية، وبالتالي، يصعب الحصول على إجابات واضحة بشأن حل الصراع.

ويتوقع دانيال ليفي، أن حماس ستظل قوية سياسيًا حتى لو تم تقليص قدراتها العسكرية، مشددا على أن الصراع لن ينتهي حتى يجد الأشخاص الذين يلجؤون إلى العنف سبلًا للخروج من الصراع وإيجاد حلول سياسية.