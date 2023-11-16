إزالة 67 حالة تعد على مساحة 9698 متر بقرى البحيرة

شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 67 حالة تعدي بمساحة 9698 م2 بنطاق 7 مراكز عبارة عن إزالة 19حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 3663 م2 بقري طيبة و المسين و كوم زمران ومؤسسة البستان بالدلنجات عبارة عن قواعد خرسانية و أسوار طوليه وعرضية و إزالة 20 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بنطاق قرى شرنوب ، زاوية غزال ، الابعادية ، نديبه بدمنهور بمساحة 2100 م2.

وإزالة 5 حالات تعدي بمساحة 1120 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض بقري الأمراء و كوم البركة والحاجر وبولين بكفر الدوار و 8 حالات تعدي بمساحة 918 م٢ بمدينة الرحمانية عبارة عن مبانى بالطوب الأحمر وسملات خرسانية وسقف خرسانى وإزالة 6 حالات تعدي بمساحة 762 م2 بشبراخيت.

إزالة 4 حالات تعدي بمساحة 597 م2 عبارة عن سملات خرسانية ومباني بالطوب الأحمر برشيد و إزالة 5 حالات تعدى بمساحة 538 م2 بنطاق قرية سرنباى بالمحمودية عبارة عن مبانى بالطوب الاحمر وسملات واعمدة خرسانية .



يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.