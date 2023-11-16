نائب محافظ قنا يبحث دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقطاعات التنمية المجتمعية

أشاد نائب محافظ قنا الدكتور حازم عمر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير البنية التحتية للاتصالات وتحقيق التحول الرقمي وسعيها لتطويع التكنولوجيا لخدمة المجتمع ودورها الفاعل في دعم المنظومة التعليمية والتعليم عبر الإنترنت، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي الرقمي بديوان عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات.



جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده نائب المحافظ لمتابعة دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة قطاعات التنمية المجتمعية والاقتصادية بمحافظة قنا، في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الإتصالات والمحافظة الذي يهدف إلى تنمية القدرات والمهارات الرقمية لعدد من شباب المحافظة على برامج أساسيات الحاسب الآلي والبرمجة لتلبية احتياجات سوق العمل الحر.



وناقش نائب المحافظ، عددا من المحاور لبناء الانسان وتطويره والمتمثلة في تأهيل وتنمية القدرات والمهارات الرقمية لتأهيلهم للعمل المهني الحر، وإتاحة ونقل ثقافة التعليم الإلكتروني ودعم صناعته لخلق فرص عمل في هذا المجال، ونشر ثقافة التعافي الأخضر المستدام والتعريف بمخاطر التغيرات المناخية والبيئية وكيفية التغلب عليها .



حضر الاجتماع المهندس محمد بسيوني مدير عام إدارة نشر أدوات تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، والمهندس أحمد جاد مدير إدارة التعليم الإلكتروني بالوزارة، مدير المتابعة والتقييم ومبادرة طور وغير بوزارة الاتصالات محمود ربيع، والدكتور أحمد حلمي أستاذ تكنولوجيا التعليم ومدير مركز التعلم الإلكتروني بجامعة جنوب الوادي، وأستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بالجامعة الدكتور محمود محمد حسين، ومدير وحدة التحول الرقمي بالمحافظة أحمد يوسف.