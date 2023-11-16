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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة سوهاج تستقبل اللجنة الطبية لمنطقة تجنيد وتعبئة أسيوط

صدى البلد

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، المقدم محمود القناوي رئيس فرع التجنيد بمنطقة تجنيد وتعبئة أسيوط  والوفد المرافق له وممثلي مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، وذلك لتوقيع الكشف الطبي علي الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة.

وطلاب ذوي الإعاقة من المعهد العالي والمتوسط للخدمة الاجتماعية وطلاب ذوي الإعاقة بمدارس  التربية الفكرية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج.

وثمن الدكتور حسان النعماني، دور المؤسسة العسكرية ممثلة  في وزارة الدفاع والإنتاج الحربي بمنطقة تجنيد وتعبئة أسيوط لتقديم وتسهيل إجراءات تحديد الموقف من التجنيد  للطلاب ذوي الإعاقة.

ما يسهم في رفع المعاناة النفسية والبدنية  والمادية جراء السفر لمحافظة  أسيوط، وذلك للحصول  على شهادات الإعفاء من التجنيد وفق ضوابط نوع الإعاقة.

وأشار الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة لدعم ملف خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة  وخاصة القوات المسلحة، موضحاً أن الجامعة تقدم كل الدعم والمساندة لكل الطلاب ذوي الإعاقة.

وذلك من حيث الإقامة بالمدن الجامعية وسداد الرسوم الجامعية والأجهزة  التعويضية  والدعم والمشورة النفسية، والتدخل المباشر لحل جميع الصعوبات والتحديات على المستوي الأكاديمي والتقني والمشاركة فى كافة الأنشطة الطلابية جنباً إلى جنب مع الطلاب العاديين خلال مراحل التعليم الجامعي.

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جامعة سوهاج

وذكر الدكتور  طارق زكي  مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، بأنه تم توقيع الكشف الطبي على ٨٠ طالب من ذوي الإعاقات المختلفة البصرية والحركية والقزامة والعقلية من مختلف كليات الجامعة، والمعاهد العليا والمتوسطة والتربية والتعليم بمحافظة سوهاج.

وأشار إلى أهمية فاعلية  العمل الجماعي والدور المؤسسي  المتكامل لجميع إدارات ووحدات  الجامعة ذات العلاقة بتقديم الخدمات المتكاملة للطلاب ذوي الإعاقة، وكذلك التعاون النوعي مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج في شأن  ملف ذوي الإعاقة.

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