منتخب مصر لكرة الصالات يختتم معسكره التدريبي استعدادًا لتصفيات أمم إفريقيا

اختتم منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة جهاد عرفة المدير الفني للمنتخب، معسكره التدريبي المفتوح، الذي أقيم على الصالة المغطاة باستاد القاهرة اليوم الخميس؛ وذلك استعدادًا لخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة في موزمبيق والمؤهلة إلى كأس العالم خلال الفترة المقبلة.



ضمت قائمة اللاعبين كلا من جمال عبدالناصر، على رمضان، خالد وليد، خالد يسرى، صلاح فرج الله السمان، محمد مصطفى كامل، أحمد علي، أحمد مصطفى فرج، محمد سعيد لبيب، إبراهيم السيد صلاح، محمود عبد الوهاب، محمود فتحي عبد الله، علي فرج، محمد عصام أحمد، محمد جمال رجب، محمد فتحي، محمود أيمن، علاء محمد حسن ومصطفى محمود عبد الهادي.



واستقر الجهاز الفني للمنتخب على ضم بعض الوجوة الجديدة التي تم انتقائها من المعسكر إلى القوام الأساسي للفراعنة، خلال المرحلة المقبلة لإكسابهم المزيد من الخبرة الدولية.



يضم الجهاز الفني المعاون كلا من سامح صالح مدربًا عامًا، ياسر عبدالخالق مدرب حراس مرمى، الدكتور محمد أكمل طبيبًا، أحمد ممدوح المدلك، إيهاب الجندي المدير الإداري وأحمد حسن مسئول المهمات.