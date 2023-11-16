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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان في جولة تفقدية للمطعم المركزي والاستماع لآراء الطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

قام الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اليوم بجولة تفقدية للمطعم المركزي بالجامعة، ورافقه الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث تفقدوا صالات الطعام والمطبخ والتأكد من جودة الوجبات المقدمة للطلاب.

واستمع رئيس جامعة حلوان خلال الجولة إلى آراء وشكاوى الطلاب حول الخدمات المقدمة، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على التواصل المستمر مع أبنائها الطلاب والاستماع إلى احتياجاتهم، فالجامعة تضع راحة الطالب وتوفير كافة سبل العيش الكريم له في مقدمة أولوياتها.

وأضاف الدكتور قنديل أن الجامعة لن تألو جهدًا في تحسين الخدمات المقدمة للطلاب في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن الطالب هو محور العملية التعليمية والتربوية بالجامعة، وستواصل إدارة الجامعة بذل كل ما في وسعها لتلبية احتياجات الطلاب وتوفير بيئة جامعية آمنة تمكنهم من إكمال تعليمهم بنجاح.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة هشام رفعت أمين الجامعة المساعد، و خالد زكى مدير عام إدارة المدن الجامعية، و طارق على مدير عام مكتب رئيس الجامعة.

احتياجات الطلاب الخدمات المقدمة للطلاب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب Jobs Education

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