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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب مستشفى الشفاء.. سيناتور أمريكي كبير يبعث برسالة مهمة لـ إسرائيل

أمريكا وإسرائيل
أمريكا وإسرائيل

حث السيناتور الأمريكي، بيتر ولش، وهو من بين الديمقراطيين البارزين في مجلس الشيوخ الذين يصرون على النهج الأمريكي المنقح تجاه حرب غزة، إسرائيل على ضمان حماية المدنيين أثناء عمليتها في مستشفى الشفاء.

وقال ولش: “لا يجوز أبدًا استخدام المستشفيات كأدوات أو أهداف للحرب… فمستشفى الشفاء، وهو أحد آخر المستشفيات المتبقية وأكبرها في غزة، يقدم الرعاية لمئات المرضى. ومع دخول القوات الإسرائيلية إلى المستشفى، يجب عليها حماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

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ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا وإجراميا على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

مستشفى الشفاء إسرائيل غزة

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