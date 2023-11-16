خبير تكنولوجي: العاصمة الإدارية نموذج ناجح للمدن الذكية

استضافت مؤسسة الأهرام اليوم الخميس ندوة المدن الذكية فى العالم العربى وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية .

تحدث بالندوة دكتور نظال ابوزكى الخبير التكنولوجي و مدير مجموعة أورينت بلانت للعلاقات العامة ذات الطابع الدولى وأدار الحوار شريف عبد الباقى رئيس تحرير الأهرام الاقتصادى.

واكد دكتور نضال ابو زكى أن التجربة المصرية فيما يخص العاصمة الإدارية هى تجربة ناجحة جدا وان العاصمة تمثل نموذج ناجح للمدينة الذكية .

وقال أن العاصمة الإدارية تمثل خطوة كبيرة إلى توفير جميع الخدمات الحكومية للمواطنيين وتخفيف الضغط على القاهرة .

وقال إن أهم التحديات الخاصة بالمدن الذكيةهو القدرة على الاستمرار من خلال توافر الإمكانيات المالية والاقتصادية التى تتيح لها الاستمرار على مدار عقود طويلة .

وقال : إن تجعل مدينة تسير ذكية ليس أمرا سهلا محتاج وقت وتخطيط وتفكير كبير فهى منظومة متكاملة تكنولوجيا وماديا وفكريا .

وأشار إلى أن الجانب التثقيفى الخاص بالسكان نفسهم امر مهم جدا بحيث يكون لهم وعى بفكرة المدينة الذكية وكيفية الحفاظ عليها .

واكد ان جميع المدن الذكية التى حققت نجاحا كان بسبب الاستماع بشكل مستمر إلى سكان المدينة وهو احد الأسباب الرئيسية للنجاح فالتواصل المباشر يعد أمرا هاما .

وقال إن ثقافة الترشيد لها دلالتها بشكل كبير عند التعامل مع المدن الذكية .

وتحدث إلى بعض النماذج الناجحة للدول المختلفة فيما يخص المظت الذكية خاصة الامارات والهند وألمانيا .