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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب دولة عربية ورسالة عاجلة من السلطات إلى المواطنين

ارشيفي
ارشيفي

شهد العراق وقوع هزة أرضية اليوم الخميس في محافظة دهوك وذكرت سجلت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في بيان لها؛ أن الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 02:31:42 هذا اليوم بالتوقيت المحلي حيث بلغت قوتها (3،4) درجة قرب الحدود العراقية -التركية وتبعد(20) كم شمال شرق العمادية بمحافظة دهوك .

واضافت" انه لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين ولم تردن اي خسائر مادية او بشرية تذكر.


ووجهت الهيئة الدعوة الي مواطنيها بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة منها.

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