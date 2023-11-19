قيمته 500 مليون دولار.. أكبر يخت شراعي في العالم يتجه لجيف بيزوس

في صور ومقاطع فيديو لأول مرة، ظهر أضخم قارب شراعي في العالم لمالكه «جيف بيزوس» مؤسس شركة أمازون، حيث تبلغ تكلفت اليخت الضخم 500 مليون دولار (7.5 مليار جنيه مصري).

شاهد الفيديو:

طرح يخت جيف بيزوس البالغ طوله 417 قدمًا (127 مترًا) والمعروف باسم Y721 داخل حوض بناء السفن Zwijndrecht في غرب هولندا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يكون اليخت هو أكبر قارب شراعي في العالم عندما يكتمل بناؤه في عام 2022، متجاوزًا في حجمه أكبر سفينة ركاب عابرة للمحيط حاليًا Sea Cloud.

سيضم اليخت السري لمؤسس أمازون ثلاثة صواري "ضخمة"، وسيتكون من ثلاثة طوابق.