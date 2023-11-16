زاهي حواس : أجمل الأشياء يراها زائرو رمسيس وذهب الفراعنة بـ سيدني

أعرب الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق في كلمة له تم عرضها عبر الشاشات أثناء انعقاد المؤتمر الصحفي صباح اليوم الخميس بمناسبة افتتاح معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في متحف استراليا بمدينة سيدني، عن حزنة لعدم مقدرته على حضور المعرض العظيم.

أشار حواس في كلمته أنه يبحث عن سر الهرم العظيم للملكة نفرتيتي ،بالإضافة إلي عمله في المدينة الذهبية بالأقصر التي إكتشفها ، مشيرا الي عمله أيضا في وادي الملوك والهرم المفقود في سقارة .

أضاف عالم الآثار إلي أنه سيعود إلي أستراليا للكشف عن المزيد من الحضارة المصرية .

تابع قائلا أن معرض رمسيس وذهب الفراعنة من أجمل الأشياء التى سيراها الزائرين وسيبهرون بمحتوي العرض للملك العظيم رمسيس الثاني وفي نفس الوقت سيشاهدون المنطقة الذهبية والمومياء الذهبية .