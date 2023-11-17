عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سنة مهجورة يوم الجمعة.. تركها كثير من الرجال

صدى البلد

يوم الجمعة يوم عظيم وعيد للمسلمين، لذا يجب الاهتمام بالدعاء فيه، وخير ما نقتضي به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك سنة مهجورة تركها الكثير . 

التبكير الى صلاة الجمعة سنة مهجورة لا يعلم فضلها كثير من الناس حيث ورد الكثير من الأحاديث النبوية التي تؤكد عِظم أجرها وثوابها عند الله تعالى .

سنة مهجورة تركها الكثير يوم الجمعة 

فضل التبكير إلى صلاة الجمعة، والذي يعتبر من سنن هذا اليوم المبارك، وسيدنا رسول الله قال: «إِذَا كانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ وقَفَتِ المَلَائِكَةُ علَى بَابِ المَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الأوَّلَ فَالأوَّلَ، ومَثَلُ المُهَجِّرِ كَمَثَلِ الذي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، ويَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ». [متفق عليه].

وقد ورد في الحث على هذه النقطة عدة أحاديث منها: قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم: "إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكةٌ يكتبون الأوّل فالأوّل، فإذا جلس الإمام طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر، ومثل المُهَجِّر (أي المبكّر) كمثل الذي يُهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة".

كما حث رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أمته، على الاغتسال والتطيب والتسوك بيوم الجمعة خاصة، حيث جعلها -صلى الله عليه وسلم- من السُنن المستحب أدائها في هذا اليوم.

روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : «إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ».

3 من قصار السور كان يقرأها النبي قبل نومه ويمسح على جسده..اعرفها

أكثر دعاء واظب عليه النبي صباحا ومساءً وأوصى بترديده.. فرصة عظيمة اغتنمه

آيتان تعوض قيام الليل وتفرج همك وتجعل دعائك مقبول.. أوصى النبي بهما

لماذا لا نقول البسملة في سورة التوبة؟ كثيرون لا يعرفون السبب

سنن النبي يوم الجمعة 

بأهم السنن التي يندب فعلها يوم الجمعة، بحديث النبى صلى الله عليه وسلم «من غسل يوم الجمعة واغتسل، وبكَّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها» رواه أحمد وأبو داود والترمذى عن أوس بن أوس الثقفى وقال حديث حسن.

وأضافت أن هناك 8 سنن يستحب فعلها يوم الجمعة استنانًا برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، مؤكدة أن سنن الجمعة لها فضل كبير حيث تكون سببًا في الحصول على ثواب كبير من الله تعالى.

وأضافت الإفتاء، أن سنن يوم الجمعة هي: «الاغتسال والتطيب، ولبس أفضل الثياب، والتسوك -استخدام السواك-، والتكبير إلى المسجد، وكثرة الصلاة على النبي، وقراءة سورة الكهف، وتحري ساعة إجابة الدعاء، فضلًا عن السير ماشيًا بالأقدام.

وأضافت أن من سنن صلاة الجمعة تحري ساعة الإجابة، حيث فيه ساعة إجابة كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «خيرُ يومٍ طلعت عليه الشَّمسُ يومُ الجمعةِ، فيه خُلِق آدمُ، وفيه أُدخل الجنَّةَ، وفيه أُخرج منها، ولا تقومُ السَّاعةُ إلَّا في يومِ الجمعة».

واستدلت على أن الإكثار من الصلاة على النبي من سنن يوم الجمعة بما ورد أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلاَةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أوَ شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

4 كلمات نبوية تبدل همك وكربك إلى فرح وراحة بال.. داوم عليها

تشهد الملائكة موته وغسله ودفنه.. سورة قرآنية بها معجزة للمريض الذي يحتضر

أجمل دعاء تبدأ به يومك .. ردده كل صباح يفتحها الله عليك

هل ذنوب الخلوات تمنع الرزق والزواج ؟.. احذر 5 عقوبات تصيبك

غسل يوم الجمعة 

كشف دار الإفتاء المصرية، عن اختلاف العلماء في تحديد معنى الساعات المذكورة في حديث «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً"؛ ولكن هدف التبكير واضح.

وأضافت الإفتاء، أن هذا المعني سيتحقَّق للمصلي إذا ذهب قبل الصلاة بساعة أو أكثر أو أقل، لكن المهم جدًّا ألاَّ يتأخَّر حتى صعود الإمام إلى المنبر، وإلا راح الأجر كله.

واستشهدت بما رواه البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».

غسل يوم الجمعة سنن النبي يوم الجمعة سنة مهجورة تركها الكثير يوم الجمعة سنن يوم الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النائب العام بحبس وضبط وإحضار لتجار السكر في السوق السوداء

استعدوا لنوة المكنسة| الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذا اليوم على المحافظات.. تفاصيل

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

أحمد حسن يعلن عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

التصالح بالمتر والسعر مفاجأة| كل ما تريد معرفته عن قرار المباني الجديد

بطلان انتخابات الزمالك مقابل التنازل عن غرامة كهربا .. ما القصة ؟

عقوبة تمتد لأمم إفريقيا ..ننشر كواليس استبعاد عاشور والشحات وحامد من المنتخب

ترشيحاتنا

لحظة بلحظة مباراة الأرجنتين وإرجواى| القنوات الناقلة

ماكينة أهداف.. رونالدو يقود البرتغال للفوز على ليشتنشتاين في تصفيات اليورو

التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 17-11-2023

مفاجأة غير سعيدة للمتهمين بتصوير الفتيات بالدقي

سنة مهجورة يوم الجمعة.. تركها كثير من الرجال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مثيرة للجدل دائما.. شاهد ملابس رانيا يوسف بالكواليس مع شريف منير

طربوش للميت عريس وطرحة للعروسة.. أسرار أقدم محل حانوتي في السيدة زينب..شاهد

الزيوت والكريمات مش جايبة نتيجة..أطعمة تعالج تساقط الشعر

طبيب يكشف سبب امتناع الإنسان عن الأكل قبل الوفاة

فيديو

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ