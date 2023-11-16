مسؤول أممي: الوضع في قطاع غزة مأساوي

قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، آندريا دى دومينيكو، إن هناك حاجة إلى مزيد من الأدوية والمستلزمات الطبية في قطاع غزة، إضافة إلى وجود دعوة إلى مراقبة منهجية للنازحين عبر الممرات الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية”: "الوضع في قطاع غزة مأساوي، ويجب حماية المستشفيات والمرافق الصحية".

وتابع: "هناك مبادرات من المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم للمصابين وتوفير الملاجئ للنازحين جراء القصف في غزة، مضيفًا: نواصل دعوة الأطراف كافة في غزة للتوصل إلى هدنة إنسانية”.

وأضاف: “شهدنا وقائع غير مسبوقة في غزة، ولا يمكن تخيل حجم المعاناة، ونحتاج إلى ضمان تنفيذ القرارات الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة”، مشيرًا إلى أننا دعونا الأطراف كافة إلى حماية المدنيين والبنى التحتية في قطاع غزة.