طفل فلسطيني بعد توجيه الرئيس بعلاجه: مصر أم الدنيا وبحب السيسي

وجه الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل، الشكر للرئيس السيسي على استجابته والتوجيه بعلاجه في أحد المستشفيات المصرية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وقال الطفل الفلسطيني في تصريحات له عرضتها قناة “ القاهرة الإخبارية”: "أنا بحب الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يطول بعمره، ومصر أم الدنيا".

كما وجه مجموعة من المصابين الفلسطينين، الشكر والتقدير لمصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي على تقديم الخدمة الطبية لهم واستقبالهم لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية .

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بسرعة علاج الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل، بمصر بعد الإصابة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكان الطفل الفلسطينيي، ناشد الأطباء في مصر لعلاج قدمه من البتر، قائلا: «بطلب من المصريين معالجة رجلي، ليه بتقطعوها؟، خلوني أمشي زي قبل».