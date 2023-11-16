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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن نسمح لكم.. رسالة تهديد إيرانية إلى قوات الاحتلال

قااني
قااني

 أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني في رسالةً إلى القائد العام لكتائب عز الدين القسام محمد الضيف أن ما يحدث في غزة يعد إنجاز جعل أبناء الأمة يزدادون التفافاً حول خيار الجهاد إيمانا بأن دخول المجاهدين للأقصى بات أقرب من أي وقت.

وقال قاآني للضيف: غزة تدافع اليوم عن شرف الأمة وعزتها وكرامتها

وأضاف قاآني للضيف: ثقوا بأن إخوانكم الملتحمين معكم في محور القدس والمقاومة لن يسمحوا للعدو ومن يقف خلفه بالاستفراد بغزة وأهلها

وأتم قاآني للضيف: إخوانكم الملتحمون معكم في محور القدس والمقاومة لن يمكّنوا العدو من الوصول إلى أهدافه القذرة على مستوى غزة وفلسطين

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