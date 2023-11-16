وزير الصحة الأسبق يزف بشرى بشأن توطين إنتاج المفاصل الصناعية

قال الدكتور عادل العدوي وزير الصحة والسكان الأسبق، رئيس الجمعية الطبية المصرية، إن مصر خلال الفترة المقبلة ستنطلق نحو توطين صناعة المفاصل بشكل محلي كامل في إطار استراتيجية الدولة نحو توطين كل ماهو هام وضروري، مشيرا إلي أن مصر لديها إنجاز كبير في ملف تركيب المفاصل وهناك شبه قضاء علي قوائم الانتظار في هذا الملف .

وأضاف خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الدولي الـ43 للجمعية العالمية لجراحة العظام sioct برئاسة الدكتور جمال احمد حسنى، أن المؤتمر يتسم بأهمية كبيرة للغاية لما يشمله من جلسات تستمر علي مدار مدة انعقاد المؤتمر يتخللها رسائل بحثية أغلبها من المصريين مشيرا إلي أنه من ضمن الأمور التي سيتم التطرق إليها جراحات العظام من ضحايا الأزمات و الحروب في ظل المتغيرات التي تكرار علي الساحة العربية في ظل الظروف الحالية .

وتابع العدوي أن مصر البوابة الأولي والرئيسة لدخول المساعدات إلى الأشقاء في غزة وهناك تنسيق مستمر مع الهلال الأحمر في هذا الصدد .



وقال الدكتور جمال أحمد حسني رئيس المؤتمر وأستاذ جراحه العظام، إن انعقاد المؤتمر في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة نجاح كبير للدولة المصرية، مشيرا إلى أن هناك حضورا لرؤساء الجمعيات الدولية المتخصصة وجمعية جراحه الأطفال الأوروبية وجمعية إصلاح الغضاريف وجمعية الإصابات والكسور وجمعية تشوهات العمود الفقري وجمعيات الطب الرياضي والمناظير ليكون أكبر محفل عالمي لجمعيات العظام في مصر والمنطقة وذلك بالاشتراك مع المؤتمر الخامس والسبعين لجمعية جراحه العظام المصرية.

وأوضح أن المؤتمر سيشهد ورش عمل لتدريب شباب الأطباء علي كل ما هو جديد في هذا الملف الهام من خشونة الركبة وجراحات العظام مشيرا إلى أن مصر غنية بأطبائها وشبابها في مجال جراحة العظام والتشوهات الخلقية وهذا ما يدعو للدهشة من لجوء البعض للسفر خارج مصر علي الرغم من تلك الإمكانات الهائلة.

وتابع قائلا إن المؤتمر يعد أكبر تجمع عالمي لجراحة العظام والكسور بحضور ٤٠٠٠طبيب وخبير متخصص من مختلف دول العالم منهم ١٥٠٠طبيب من أوروبا وأمريكا وأستراليا والصين وروسيا واليابان والدول العربية يتضمن المؤتمر محاور عديدة منها أحدث ما توصل إليه العلم في مجال جراحات العظام والكسور المختلفة ومنها الإصابات والطوارئ والكسور المضاعفة والمتفتتة والمفاصل الصناعية بالفخذ ودالركبة وأحدث علاجات خشونة المفاصل وتطويل العظام وإصلاح التشوهات ومشاكل جراحه عظام الأطفال.

وأشار حسني إلى أن، المؤتمر أكبر ثلاثة خبراء دوليين في هذا المجال للتحدث عن الذكاء الاصطناعي والإنسان الآلي الروبوت في جراحات العظام كما يعرض الأستاذ الدكتور جمال أحمد حسني خبراته على مدار ٤٢ عاما فى علاج حالات التشوهات والعيوب الخلقية وتطويل العظام والتقزم بالإضافة إلى علاج حالات اصابات الحروب المعقدة وكيفيه علاج هذه المشكلات دون اللجوء إلى البتر، حيث إن معظم ضحايا الحروب من الشباب والذى يستلزم البقاء في المستشفى لمدد طويلة لإجراء العديد من التدخلات الجراحية بنسب نجاح ضئيلة لكن سيعرض الدكتور جمال احدث تقنيات العلاج بعلاج تلك الحالات فى جراحه واحدة فقط والبقاء لمده يوم واحد فقط بالمستشفى والتعامل مع كل جوانب المشكلة دون اى مضاعفات تذكر مثل الخشونة وعدم التئام الجروح والالتهاب الميكروزى والاعوجاج والحل بشكل جذري حتى يعود المصاب لحالته الطبيعية بشكل كامل وسوف المؤتمر العديد من الجلسات إضافة الى ورش العمل لتدريب شباب الأطباء.

وقال الدكتور أحمد خليف استاذ جراحه العظام بطب قصر العينى وأمين عام الجمعيه جراحه العظام المصرية، أن هناك أمرا هاما للغاية يتلخص في أن كل الحالات لاتحتاج الي تركيب مفاصل حيث إن هناك طرقا علاجية أخري وفقا لطبيعة كل حالة، موضحا أن المؤتمر سيتحدث عن تاريخ جراحه العظام وكيفية انه ابتدا على يد القدماء المصريين والعالم الخبير جيمس وادل الكندى امين عام الجمعيه للتاكيد على دور مصر المحوري وهى واحه الطب والعلم والعلماء بلد الامن والامان.