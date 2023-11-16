جامعة حلوان : تنفيذ مشروعات لتطوير كلية التربية الرياضية

تعمل جامعة حلوان على تطوير كليات التربية الرياضية، ومواكبة التطورات العالمية في قطاع الرياضة، للعمل على استعادة دور القطاع الرياضي الذي تهتم به الدولة بصورة كبيرة، والكشف عن الموهوبين الرياضيين وتطوير البنى التحتية، وبناء الشراكات الخارجية، وتعزيز القدرات المالية التمويلية للكليات الرياضية.

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أنه يتم الآن السعي لتنفيذ العديد من المشروعات النموذجية للملاعب والأندية بكليات التربية الرياضية بالجامعة لتكون مجهزة علي أعلى مستوي وتخدم أعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة.

ونوه الي ان الجامعة تعمل علي استكمال عملية التطوير وتوفير تجهيزات وأماكن صالحة للعملية التعليمية لتحقيق المخرجات المطلوبة ليكون القطاع الرياضي جاذب لالتحاق الطلاب ولعمل الأساتذة، تجهيز المعامل للاختبارات الإلكترونية.

وقد استكمل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان سلسلة جولاته التفقدية بزيارة كلية التمريض، وكان في استقباله الدكتورة صفاء صلاح عميدة كلية التمريض والسادة وكلاء الكلية.

وفي بداية الزيارة، أكد رئيس الجامعة على أهمية وعراقة قطاع التمريض ضمن كليات القطاع الصحي، وأشار إلى أن هناك إقبالاً كبيرًا على هذا القطاع، كما أشاد بتطوير برامج الكلية التي عملت على جذب الطلاب الوافدين.

وشدد على ضرورة أن يكون خريج الجامعة متقنًا للغة لكي يجد فرص عمل مناسبة، كما أوضح أنه مع تزايد إقبال الطلاب على الكلية سيتم إتاحة قاعات دراسية أخرى.

وأوصى رئيس جامعة حلوان بنقل معهد التمريض إلى مستشفى بدر ليكون هناك فرص أكبر لتدريب الطلاب.

وأوضح الدكتور قنديل أن توفير بيئة تعليمية ملائمة وتطوير العملية التعليمية لها انعكاس على دقة ومستوى وانضباط الطلاب، وتلك هي مسؤولية الجامعة من خلال إدارتها.

وناقش أهمية تطوير البحث العلمي بالكلية وجودة البحث العلمي للوصول إلى جودة الطالب وجودة العملية التعليمية من خلال توفير بيئة صالحة وأجهزة ومعامل لدعم كافة متطلبات منظومة البحث العلمي.

وخلال زيارته، قام رئيس الجامعة بتفقد قاعات الدراسة والامتحانات والمعامل بالكلية، ووجّه سيادته بالانتهاء من كافة أعمال التطوير بالكلية بأسرع وقت.

رافق الدكتور السيد قنديل خلال الجولة محمد ناصر أمين عام الجامعة، هشام رفعت، الدكتورة مها عبد الرحيم الأمناء المساعدين، الاستاذ طارق على مدير عام مكتب رئيس الجامعة.

وقد نظمت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بطولة الثقافة الرياضية لكليات جامعة حلوان، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

وبدأت البطولة بالمنافسة بين الكليات داخل الحرم الجامعي، حيث كانت المنافسة شرسة بين الكليات للحصول على المراكز الثلاثة الأولى، للوصول إلى اللقاء النهائي بين كليات الحرم وكليات خارج الحرم.

وكان اللقاء الأول داخل الحرم في ضيافة كلية الصيدلة، بينما يقام اللقاء الثاني خارج الحرم في ضيافة كلية التربية الرياضية بالجزيرة.

وتأتي هذه البطولة تأكيدا على اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية ودورها المهم في تنمية قدرات الطلاب وصقل مواهبهم وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي بينهم، مما ينعكس إيجابيا على تحصيلهم الدراسي.

وقد أقيمت البطولة تحت إشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن أيمن عبد العزيز مدير الإدارة.