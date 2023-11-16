فتوح يصنع وصلاح يسجل الثالث في مرمي جيبوتي

أحرز محمد صلاح، لاعب منتخب مصر الهدف الثالث في مرمي جيبوتي بعد عرضية أحمد فتوح.

نجح محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري، في زيادة التقدم للمنتخب المصري في الدقيقة 20، مسجلًا الهدف الثاني له في المباراة بعد ركلة جزاء حصل عليها عمر كمال.

وكان صلاح قد تقدم للمنتخب المصري بهدف في الدقيقة 17 من عمر المباراة، وذلك في إطار مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان قد أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن تشكيل الفريق في مباراته أمام جيبوتي في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وجاء كالتالي :

محمد الشناوي - عمر كمال - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو - عمر مرموش - محمد صلاح