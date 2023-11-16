جامعة حلوان: تجهيز الكليات على أعلى مستوى تحقيقًا للتنمية

أعلنت جامعة حلوان ضرورة الاهتمام باستثمار إمكانيات الكليات، حيث تعد كلياتها وهي من أقدم وأعرق الكليات في مصر والعالم العربي، واستقطاب الطلاب المصريين والوافدين ببرامج جديدة ومميزة في التعليم الدولي وذوي الاحتياجات الخاصة وعمل شراكات فعالة والتواصل مع المستثمرين وقيادات المجتمع لمعرفة الاحتياجات والمتطلبات المطلوبة من الطالب حتى يكون معدا ومؤهلا لسوق العمل المحلي والدولي.

وكشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تعمل الجامعة علي استكمال عملية التطوير وتوفير تجهيزات وأماكن صالحة للعملية التعليمية بالكليات لتحقيق المخرجات المطلوبة ليكون كافة القطاعات بها جاذبة لالتحاق الطلاب ولعمل الأساتذة، تجهيز المعامل للاختبارات الإلكترونية.

كما أوضح أنه يتم الآن السعي لتنفيذ العديد من المشروعات النموذجية بكليات لتكون مجهزة علي أعلى مستوي وتخدم أعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة.

وقد قام الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اليوم بجولة تفقدية للمطعم المركزي بالجامعة، ورافقه الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث تفقدوا صالات الطعام والمطبخ والتأكد من جودة الوجبات المقدمة للطلاب.

واستمع رئيس جامعة حلوان خلال الجولة إلى آراء وشكاوى الطلاب حول الخدمات المقدمة، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على التواصل المستمر مع أبنائها الطلاب والاستماع إلى احتياجاتهم، فالجامعة تضع راحة الطالب وتوفير كافة سبل العيش الكريم له في مقدمة أولوياتها.

وأضاف الدكتور قنديل أن الجامعة لن تألو جهدًا في تحسين الخدمات المقدمة للطلاب في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن الطالب هو محور العملية التعليمية والتربوية بالجامعة، وستواصل إدارة الجامعة بذل كل ما في وسعها لتلبية احتياجات الطلاب وتوفير بيئة جامعية آمنة تمكنهم من إكمال تعليمهم بنجاح.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة هشام رفعت أمين الجامعة المساعد، و خالد زكى مدير عام إدارة المدن الجامعية، و طارق على مدير عام مكتب رئيس الجامعة.

و أجرى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بكلية التربية، استقبله خلالها الدكتور حسام حمدي، عميد الكلية، ووكلاء الكلية وعدد من رؤساء الأقسام.

وهدفت الجولة إلى متابعة سير العملية التعليمية بالكلية، حيث شدد قنديل على ضرورة التدريب العملي للطلاب، وأن يكونوا على درجة عالية من الكفاءة اللغوية، ليكونوا مؤهلين بشكل أفضل لسوق العمل.

كما حث رئيس الجامعة على ضرورة تطوير معامل الكلية ورفع كفاءتها، لتوفير البيئة التعليمية المناسبة للحصول على تعليم ذي جودة عالية.

وأوصى قنديل خلال الجولة بإشراف كلية التربية على مشروع تطوير المحتوى الرقمي للكتاب الجامعي، مع التركيز على وجود مقررات دراسية جماعية تكون قابلة للتطوير.

وأكد سعى الجامعة لتفعيل التعليم المدمج في الكليات النظرية، وتوفير فرص تدريب عملية للطلاب.

وشدد الدكتور السيد قنديل على أهمية الانتماء والترابط لتحقيق أهداف الكلية، وإعداد خريج متميز في سوق العمل يكون قدوة ونموذجًا يحتذى به.

كما دعا إلى تعظيم الاستفادة من قسم تكنولوجيا التعليم بالجامعة، من خلال برامجه الحديثة، لمواكبة التطور التكنولوجي في مجال التعليم.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة حلوان على الارتقاء بمستوى العملية التعليمية وتخريج كوادر مؤهلة تساهم في تنمية المجتمع.