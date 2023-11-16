الفصائل الفلسطينية: دمرنا 21 آلية إسرائيلية في محاور التوغل بـ غزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية، أنهم قاموا بتدمير 21 آلية إسرائيلية في محاور التوغل بـ غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

كما أعلنت الفصائل الفلسطينية، تدمير منزل تحصن به الاحتلال وسقوط قتلى وجرحى.

ومن جانه قال إعلام فلسطيني، إن الاحتلال أخذ جثث الشهداء بمجمع الشفاء لجهة مجهولة، كما نفذ الاحتلال عمليات حفر وتفتيش داخل مجمع الشفاء.

وفي سياق متصل، دقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ناقوس الخطر، حيث أبلغت عن وقوع "هجوم عنيف" على مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية في المنطقة.

ووفقا لمنظمة الإغاثة، فإن فرقها حاليا "غير قادرة على التحرك"، مما يعيق قدرتها على الوصول إلى المصابين ومساعدتهم.

يأتي هذا التطور في أعقاب الغارة التي شنتها القوات الإسرائيلية على مستشفى الشفاء، وهو أكبر مرفق طبي في غزة، حيث أفادت التقارير أن القوات لا تزال تجري عمليات داخل المجمع حتى اليوم.