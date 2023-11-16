عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توفير كافة التسهيلات أمام ذوي الاحتياجات الخاصة للإدلاء بصوتهم في الانتخابات

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات

قالت إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإحتياجات الخاصة، أنه تم تنظيم دورات تدريبية فى أغلب المحافظات حول كيفية مشاركة ذوى الإعاقة فى الانتخابات الرئاسية.

وأضافت إيمان كريم، خلال حوارها مع برنامج "انتخابات الرئاسة"، المذاع عبر قناة "المحور"، ان هناك حرصا كبيرا على وصول المعلومة  لكل ذوى الإحتياجات الخاصة  بشأن لجانهم الانتخابية.

توفير التسهيلات اللازمة 


وأوضحت المشرف العام على المجلس القومي لذوي الاعاقة، أنه تم عقد اجتماعات مع الهيئة الوطنية للانتخابات وأكدت الهيئة على توفير التسهيلات اللازمة أمام ذوى الاحتياجات.


وتابعت إيمان كريم: أنه تم تدريب أيضا مقدمي الخدمات أثناء العمليات الانتخابية حول كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة، والمجلس يعقد اجتماع اسبوعى لمراجعة كل الخطوات التى تم الاتفاق عليها. 

الإحتياجات الخاصة الانتخابات الرئاسية الانتخابات القومي لذوي الإعاقة الوطنية للانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

استعدوا لنوة المكنسة| الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذا اليوم على المحافظات.. تفاصيل

التصالح بالمتر والسعر مفاجأة| كل ما تريد معرفته عن قرار المباني الجديد

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

مليون و300 ألف دولار.. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| اعرف الحكاية

ترشيحاتنا

للمرة الثانية.. فتوح يصنع وصلاح يسجل الرابع في مرمي جيبوتي

المتحدة: خطة مميزة لتغطية الانتخابات الرئاسية والمسافة واحدة بين المرشحين

كلموا مصر خلوني امشي.. السيسي يستجيب لاستغاثة طفل فلسطيني لعلاجه في مستشفيات مصر

لماذا حذفت الجارديان مقال "بن لادن" رغم نشره من 21 سنة.. تفاصيل

ضربة قوية لـ إسرائيل.. اعترف مفاجئ من البيت الأبيض بشأن حماس

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تايجر جريء.. هيدي كرم تثير الجدل بظهورها | شاهد

في عيد ميلادهما.. شاهد صور كنزي وعبدالله عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

فستان لافت.. دنيا المصري تستعرض جمالها في إطلالة جديدة| شاهد

يتسبب فى أمراض خطيرة.. حيل مذهلة تخلصك من التوتر

فيديو

رد فعل غير متوقع.. أول تعليق لأحمد فهمى على انفصاله عن هنا الزاهد

على أنقاض7 أكتوبر سيتم بناء مجتمع إسرائيلي آخر.. والاحتلال يستعين بالصقور|فما السبب؟

عاجل.. انخفاض سعر الذهب 400 جنيه.. وصدمة تنتظر المتلاعبين بالدولار

السكر بـ27 جنيها للكيلو بهذه المنافذ| توقعات الأسعار الفترة القادمة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ