توفير كافة التسهيلات أمام ذوي الاحتياجات الخاصة للإدلاء بصوتهم في الانتخابات

قالت إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإحتياجات الخاصة، أنه تم تنظيم دورات تدريبية فى أغلب المحافظات حول كيفية مشاركة ذوى الإعاقة فى الانتخابات الرئاسية.

وأضافت إيمان كريم، خلال حوارها مع برنامج "انتخابات الرئاسة"، المذاع عبر قناة "المحور"، ان هناك حرصا كبيرا على وصول المعلومة لكل ذوى الإحتياجات الخاصة بشأن لجانهم الانتخابية.

توفير التسهيلات اللازمة



وأوضحت المشرف العام على المجلس القومي لذوي الاعاقة، أنه تم عقد اجتماعات مع الهيئة الوطنية للانتخابات وأكدت الهيئة على توفير التسهيلات اللازمة أمام ذوى الاحتياجات.



وتابعت إيمان كريم: أنه تم تدريب أيضا مقدمي الخدمات أثناء العمليات الانتخابية حول كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة، والمجلس يعقد اجتماع اسبوعى لمراجعة كل الخطوات التى تم الاتفاق عليها.