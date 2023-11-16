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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى محمد يسجل الهدف الخامس لمنتخب مصر في مرمى جيبوتي

صدى البلد

نجح مصطفي محمد في تسجيل الهدف الخامس بعد متابعة تسديدة لمحمود تريزجيه في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

بعد عدة تمريرات نجح أحمد فتوح في صناعة الهدف الرابع لمحمد صلاح مرسلا كرة عرضية استقبلها صلاح وسدد في شباك جيبوتي.

وصنع فتوح لاعب الزمالك الهدف الثالث أيضا في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

نجح محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني في زيادة التقدم للمنتخب المصري في الدقيقة 20 مسجلا الهدف الثاني له في المباراة بعد ركلة جزاء حصل عليها عمر كمال.

تقدم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني بهدف للمنتخب المصري في شباك جيبوتي في الدقيقة 17 من عمر المباراة.

بدأ المنتخب المصري الشوط الأول بهجوم ضاغط في محاولة منه لتسجيل الهدف الأول في شباك جيبوتي.

 

وفي الدقيقة التاسعة من عمر المباراة أهدر مصطفي محمد مهاجم المنتخب المصري فرصة التقدم بعد تسديدة قوية ارتطمت  بخط دفاع جيبوتي.

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