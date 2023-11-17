كاتب صحفي: مصر تتعامل بشفافية مطلقة في مارثون الانتخابات الرئاسية.. فيديو

قال الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن مصر تتعامل بشفافية مطلقة في مارثون الانتخابات الرئاسية.

وأَضاف الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "لا يوجد تفرقة بين مرشح وآخر"، لافتا: "الدولة المصرية تيسير لكل المرشحين إقامة الندوات والمؤتمرات".

وأشار الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد،: "كل الحملات لجميع المرشحين تشيد بسياسة الدولة المصرية، وكل التسهيلات موجودة وقائمة لكل المرشحين بلا استثناء ولا يوجد استثناء لمرشح عن آخر الكل سواسية".