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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: ضخ كميات كبيرة من السلع لصرفها لأصحاب البطاقات

صدى البلد

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى ضخ السلع الغذائية بمخازن شركات الجملة ومنافذ التوزيع لصرف المقررات التموينية لأصحاب ضمن مقررات شهر نوفمبر 2023  بأسعار مخفضة.

جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص مبادرة لتخفيض السلع الأساسية، كما تطرح الوزارة منتجات اللحوم والسلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة من 20 إلى 25%.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تحرص فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضخ كميات كبيرة من سلعة السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها ما يقرب من 1300 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية لطرحه ضمن مبادرة تخفيض الاسعار بسعر 27 جنيها للكيلو مع توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمنافذ وفروع الشركات التابعة كما تكثف الأجهزة الرقابية الحملات على الاسواق للتصدى لأى مخالفات ينتهجها البعض حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
 

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