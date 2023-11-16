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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مؤتمر جماهيري في الدقهلية لدعم السيسي بالانتخابات الرئاسية.. صور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية برئاسة النائب محمد المرشدي وعددا من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. 

حضر المؤتمر الجماهيري؛ أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الدقهلية، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز، وذلك بالصالة المغطاة بإستاد المنصورة
بحضور عدد من أهالي محافظة الدقهلية رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.
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بدأ المؤتمر، بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة. وفي بداية كلمته رحب النائب محمد المرشدي أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية بالحضور، قبل أن يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا.  

وقال النائب جمال عبد الظاهر أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية إن الحزب يؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووضع خطة جديدة لاستثمار القواعد الحزبية المنتشرة في أرجاء المحافظة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة من هنا نبعث برقية تأييد لسيادة الرئيس الذي حافظ علي أمن وأمان البلد وفي المقابل نري دول الجوار تعيش حالة من الخوف والهلع فتحية لرئيسنا وقائدنا.

وقال الشيخ حسين البطاوي ممثل وزارة الأوقاف إن مصر الأمن والأمان بفضل القيادة السياسية الحالية، وستظل قوية بقيادتها وجيشها وشعبها.

وقال القمص دسيقورس وكيل كنيسة القديسة دميانة إن الرئيس السيسي هو القائد العظيم الذي واجه التحديات وفي مقدمتها محاربة الإرهاب، ورسخ مبدأ المساواة.

وأوضح ممثل الفلاحين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يهمل المشروعات الزراعية فاهتم بمديرية التحرير وتوشكي وسيناء فالرئيس قام ببناء البلد ونحن معه لتقف بلدنا شامخة عظيمة 
فيما أجمع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ علي تأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل مزيد من الاستقرار والأمن والأمان ومزيد من البناء نحو طريق الجمهورية الجديدة.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي بالدقهلية ستاد المنصورة عبد الفتاح السيس مستقبل وطن محافظة الدقهلية مجلسي النواب والشيوخ

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