محمد موسى: سيناريو العراق يتكرر بنفس الخسة والحقارة والندالة في غزة

قال الإعلامي محمد موسى، إن حرب الهولوكوست الإسرائيلية التي يشنها جيش الكيان الإسرائيلي على الفلسطينيين هدفها سرقة باقي الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الدليل على كلامي ده تنبيه الاحتلال علي أهالي خان يونس بمغادرة بيوتهم وتركها وإلا هيتم قصف البيوت وهدمها علي دماغ اللي فيها والحصيلة 41 يوما من القتل والذبح والتدمير وقتل الأطفال والنساء والشيوخ والمستشفيات والخلاصة أن إسرائيل الحقيرة لم تحقق غير ذلك ولا قبضت علي قيادات حماس ولا غيره لأن المقاومة الفلسطينية رغم كل اللي بيحصل ما زالت بكامل قوتها.



تابع محمد موسى، "السؤال الإبادة مش لحماس الإبادة الجماعية اللي بتحصل دي تستهدف كل الشعب الفلسطيني ومجلس الأمن الأعمى.. الأخرس واقف موقف المتفرج ... وكل اللي بيحصل ده بيفكرني بغزو العراق والفزاعة اللي عملوها ساعتها من الرئيس العراقي الشهيد صدام حسين كان هدفها الدمار اللي حصل في العراق وتفكيكها وهدم مقوماته وسرقة البترول.. نفس السيناريو بيتكرر بنفس الخسة والحقارة والندالة".

