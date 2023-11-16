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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضياء رشوان: جيش الاحتلال يحاول تعطيل إدخال المساعدات لقطاع غزة

الإعلامي ضياء رشوان
الإعلامي ضياء رشوان

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن العدوان الهمجي الإسرائيلي على قطاع غزة مستمر حتى اليوم الـ 41 على القطاع، والخسائر الفادحة في المدنيين والأطفال والسيدات، والبنية التحتية، والعدوان متواصل ومستمر. 

ضياء رشوان يتحدث عن جيش الاحتلال 

وأضاف "رشوان"، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "etc"، أن معبر رفح هو المنفذ الوحيد لدخول أي مساعدات سواء إنسانية أو دوائية أو وقود، ومصر تفتح المعبر من تجاهها طوال الوقت، ومن الناحية الفلسطينية سلطات الاحتلال هي المسيطرة بحكم أنها دولة الاحتلال، وتقوم بشحن الناقلات وإرسالها لمعبر أبو سالم إلى غزة، ويتم تفتيش الناقلات بشكل كبير هناك، ومن ثم تترك للدخول داخل القطاع. 

وتابع ضياء رشوان، أن إسرائيل كانت تحاول تعطيل إدخال المساعدات بكل الأشكال الممكنة لتقليل حجم المساعدات التي تصل لأهل غزة، وكافة المؤسسات الدولية اليوم وأمس تتحدث عن هذا، بداية من اليونسيف مرورًا بالأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وكل تلك الجهات تتحدث عن الوضع المأساوي داخل قطاع غزة. 

واستكمل، أن جيش الاحتلال يركز على مدينة غزة وشمالها بشكل عام على كل المؤسسات الصحية ويتم استهدافها بشكل مباشر، على سبيل المثال مستشفى الشفاء واقتحامها وما إلى ذلك، وادعى أن هناك أسلحة بالداخل ووجد بعض الأسلحة، "الأسلحة اللي لاقوها دي لو لص خزائن هيكون عنده أكتر من كده". 

ضياء رشوان قطاع غزة جيش الاحتلال برنامج مصر جديدة معبر رفح

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