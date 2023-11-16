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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مغلق السبت تماما.. معبر الكرامة يعمل يوم الجمعة في هذا التوقيت

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية بأن معبر الكرامة سيعمل غدا الجمعة  من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً في كلا الاتجاهين.

وذكرت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية قائلة : أما بالنسبة ليوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/١٨م ، المعبر مُغلق بشكل كامل في كلا الاتجاهين.

وكانت هيئة المعابر الفلسطينية في وقت سابق اعلنت السماح بعبور عدد من المصريين وحملة الجنسيات الأجنبية معبر رفح،  الثلاثاء.

وذكرت  إنه تم السماح بعبور 159 مصريًّا قادما من غزة متجها لمصر، والسماح كذلك لعدد من حملة الجنسيات الأجنبية بلغ عددهم 630 أجنبيًّا متوجها لبلدانهم الأصلية.

وأشارت كذلك  إلى أن الأجانب من حملة جنسيات فنلندا ومقدونيا والأردن وكازاخستان وأوكرانيا وإسبانيا ورومانيا وألمانيا والسويد وأميركا والدنمارك تم لهم السماح بالعبور.

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