صندوق مكافحة الإدمان: 60% من المتعاطين يعيشون وسط أسرهم

قال الدكتور أحمد الكتامي، مدير البرامج العلاجية بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، إن أي شخص لديه مشكلة مع المخدرات يوجد خط ساخن لصندوق مكافحة الإدمان وهو (16023)، والصندوق من خلاله يقدم الخدمة بالمجان وبسرية تامة.

الدكتور أحمد الكتامي يتحدث عن المخدرات

وناشد "الكتامي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي جابر القرموطي في حلقة خاصة من برنامج "مانشيت" المذاع من خلال قناة "سي بي سي" من داخل أخد مراكز مكافحة الإدمان، الأسر بضرورة الاهتمام بالشباب فيما يتعلق بملف الإدمان، إذ أن الإدمان هو تدريجي، موضحا أن 60% من المرضى المتقدمين للعلاج متواجدين وسط أسرهم، وهذه نتيجة خطيرة للغاية.

وتابع: "60% منهم عايشين وسط الأسرة ومحدش واخد باله ولا لاحظ أي تغيرات مع أن التغيرات واضحة للغاية، لازم الأسر تخلي بالها أن التغيرات الأسرية هي الأساس".

واستكمل، أنه يوجد عدد من الشواهد والعلامات على الإدمان، منها الطباع على سبيل المثال شخص هادئ تماما ولا ينفعل كثيرًا، وفي مرحلة من المراحل تشعر أنه منفعل وعصبي طوال الوقت، وكذلك الشخص الخجول تجده يتحدث بجرأة شديدة، ويتحدث كثيرًا، كل تلك الطباع والعادات قد تكون مؤشر على الإدمان.