جمال أسعد: مخاطر غير مسبوقة تحيط بمصر.. ويجب تجنب أي خلافات داخلية

أكد جمال أسعد الكاتب والباحث السياسي، أن هناك مخاطر غير مسبوقة تحيط بمصر، مشيرا إلى أنه يجب تجنب أي خلافات داخلية والوقوف ضد أي تهديدات خارجية، تواجه الدولة المصرية خلال تلك المرحلة الصعبة.

وقال جمال أسعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن معاهدة السلام لم تلغ الفكر الإستعماري الصهيوني، خاصة أن لديهم أطماعا معروفة كما كانوا يقولون “اقامة الدولة اليهودية من النيل للفرات”.

تهجير سكان غزة لسيناء.

وتابع الكاتب والباحث السياسي، أن مصر تتعرض لإستفزازات سياسية متواصلة من الجانب الإسرائيلي، وهو ما ظهر في رغبتهم في تهجير سكان غزة لسيناء.