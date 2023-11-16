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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قيادي بحركة فتح: المقاومة بخير وجاهزة للقتال عاماً كاملاً

حماس
حماس

قال الدكتور أيمن الرقب القيادي في حركة فتح الفلسطينية، إن الكيان الصهيوني خارج عن القانون بحماية أمريكية، لافتا إلى أن المقاومة الفلسطينية لن تتنازل عن طلباتها في ملف الأسرى، مؤكدا أن المقاومة بخير وقادرة على الصمود عاما كاملا  أمام جيش الاحتلال.

وأضاف الدكتور أيمن الرقب في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الاحتلال فشل بمعنى الكلمة في إثبات صحة روايته بأن مركز قيادة حماس تقبع تحت مستشفى الشفاء، ولكن الهدف من اقتحام المستشفى هو احتلال غرب قطاع غزة، موضحا أن أي قرار سيصدر بوقف إطلاق النار في غزة سيكون مصيره الفشل لأن إسرائيل ترفض ذلك.

تابع القيادي في  حركة فتح الفلسطينية، جيش الاحتلال يحاول أن يقدم نفسه للمجتمع الدولي بأنه حامي الحمى، لافتا إلى أن جيش الاحتلال إذا تمكن من تدمير قطاع غزة فإنه سينتقل بطبيعة الحال إلى الضفة الغربية والقدس برعاية ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

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