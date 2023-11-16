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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بـ«الشؤون الإسلامية»: المقاومة الفلسطينية أفقدت الكيان الصهيوني مصداقيته أمام العالم

الدكتور عبدالغني
الدكتور عبدالغني هندي

قال الدكتور عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يدرك حتى الآن أنه يواجه أصحاب الأرض، أصحاب قضية لا تموت بالقتل ولا بالتقادم ، التاريخ لا يموت.

وأضاف الدكتور عبدالغني هندي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  الرواية الفلسطينية أصحبت ذات مصداقية على مستوى العالم الآن، وهذا الأمر يعد انتصارا قويا للمقاومة والشعب الفلسطيني الصامد، وحان الوقت لأن يعلم العالم حقيقة القضية الفلسطينية وحق هذا الشعب في أرضه.

تابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية لن يثنيه عن ترك أراضيهم، مشيرا إلى أن ما أحدثته المقاومة خلال 41 يوما من الحرب أكد أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وما حدث من مظاهرات في جميع دول العالم الداعمة للفلسطينيين أكدت أن هذا الكيان الصهيوني فقد مصداقيته.
 

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