تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الأهلي لكرة القدم

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمشرف ‏العام على الكرة، اجتماعًا مطولًا مع شركة ‏الأهلي ‏لكرة القدم، برئاسة المهندس عدلي القيعي، ‏وعضوية خالد عبد القادر، وبحضور أمير توفيق ‏القائم بأعمال المدير التنفيذي.

ناقش خلال الاجتماع العديد من ‏الملفات التي سبق وأن كلف الشركة ‏بإنجازها خلال الفترة الماضية.

‏كما جاء في الاجتماع مناقشة ‏الاستعدادات للمرحلة القادمة، وما تشهده ‏من احتياجات خاصة بقطاع الكرة ‏سواء على صعيد الأكاديميات أو ‏الناشئين أو الفريق الأول، والذي ‏استحوذ على النصيب الأكبر من ‏الوقت، بهدف توفير ما يتناسب ‏مع التحديات التي يخوضها ‏خلال ‏الفترة القادمة.‏

وكان اجتماع مجلس الإدارة السابق في بداية شهر نوفمبر قد قرر زيادة رأس مال شركات الأهلي الثلاث بنسبة 100%، وهي: شركة الأهلي لكرة القدم، شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، شركة الأهلي للخدمات الرياضية؛ وذلك إيمانًا بدور هذه الشركات، وتلبية لطموحاتها، خاصة أن الأهلي كان سباقًا في إنشائها؛ لدعم فكرة الاستثمار الرياضي.

كما تابع المجلس ملف الإنشاءات في فرع النادي بالشيخ زايد؛ للوقوف على آخر المستجدات فيه، والتأكيد على الانتهاء من هذه الإنشاءات في المواعيد المحددة لخدمة الأعضاء.

وحرص المجلس على دراسة مجموعة من المقترحات التي وردت من أعضاء الجمعية العمومية، تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية المقبلة.

