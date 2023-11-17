رئيس حزب الجيل: السيسي زعيم العرب.. والجيش قادر على حفظ أمننا القومي

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن مصر نجحت في إفشال المخطط الصهيوني الذي استهدف تصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن.

وأضاف ناجي الشهابي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي هو زعيم العرب، ومصر هي التي تقود المنطقة العربية، وقدمت للقضية الفلسطينية 100 ألف شهيد.

تابع رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الجيش المصري قادر بقوة على حماية الأمن القومي، موضحا أنه يحتل المرتبة التاسعة على مستوى العالم من حيث قوة الجيوش والأول في المنطقة، وهذا الأمر يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إعادة تسليحه.

استطرد، إن الرأي العام الغربي آمن بالقضية الفلسطينية بفضل الموقف المصري الكبير والداعم للأشقاء الفلسطينيين، والجميع آمن الآن بضرورة حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، بعد تذكير الرئيس عبد الفتاح السيسي للجميع وطرحه قرار مجلس الأمن بإقامة دولة فلسطين على حدود 67.

