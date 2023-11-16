معرض لأنشطة اليونسكو بمدرسة المنيل القومية.. صور

شهدت زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية اليوم الخميس معرض أنشطة اليونسكو بمدرسة المنيل القومية - التابعة لإدارة مصر القديمة التعليمية.

شمل المعرض على العديد من الأنشطة للمجالات المختلفة المشاركة في المعرض.

وأبدت "وكيل المديرية "إعجابها الشديد بالأعمال الفنية التي شارك الطلاب في تنفيذها .

وأعربت عن سعادتها بافتتاح هذا المعرض الذي يضم العديد من الأعمال الفنية المتميزة.

وتقدمت بخالص الشكر والتقدير مدير عام الإدارة وللدكتورة هالة البهيدى منسق مدارس اليونسكو والالكسو وجميع القائمين على المعرض.