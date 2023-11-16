قيادي بمستقبل وطن بالإسكندرية : ندعم الرئيس السيسي لاستمرار الإنجازات وحكمة القيادة

قال النائب سامح السايح عضو مجلس النواب الأمين المساعد بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن المرحلة المقبلة تتطلب قيادة حكيمة وقادرة على الوصول بالبلاد لبر الأمان والحفاظ على أراضيها، للتصدي لما يحاك ببلادنا من مخططات أصبحت معلنة تستهدف أمن واستقرار مصر والمصريين، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكن على مدار السنوات الماضية من إحباط كافة محاولات إسقاط الدولة سواء من خلال الإرهاب أو حرب الإشاعات وبث زعزعة الثقة بين المواطنين والحكومة.

جاء ذلك خلال المؤتمر التنظيمي الذي نظمته أمانة العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن بالاسكندرية برئاسة النائب عبدالفتاح محمد يحي، على مستوى الأقسام لتأييد ودعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك بحضور لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومحمد العقاري، نقيب الفلاحين وأمناء الأقسام وعدد من الأمناء النوعيين بالحزب والقيادات الشعبية والطبيعية.

وأضاف السايح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤمن بأن الفلاح المصري هو مستقبل البلاد ولذلك قام الرئيس السيسي بالعديد من المشروعات الزراعية ومنها زراعة ٢.٥ مليون فدان ومشروع الدلتا الجديد وغيرها من المشروعات التي تهدف إلى تنمية سلة الغذاء المصري.

ودعا السايح جميع المواطنين بالتكتل أمام اللجان الانتخابية خلال أيام ١٠ و ١١ و١٢ ديسمبر المقبل لأداء أمانة الصوت الانتخابي وانتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسية مقبلة.

حضر المؤتمر، النائب محمد الحمامي، عضو مجلس النواب، والنائب إيهاب ابو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، النائب أبو العباس فرحات، عضو مجلس النواب، وسامح السايح عضو مجلس النواب الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، والنائب نشأت مترى عضو مجلس الشيوخ، محمد العقاري، نقيب الفلاحين.