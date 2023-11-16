حملة السيسي الانتخابية: عام 2022 الأعلى إيرادا في تاريخ مصر السياحي

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفد النقابة العامة للعاملين بالسياحة، برئاسة محسن محمد أش الله رئيس النقابة.

وكان في استقبال الوفد المستشار/ محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفِي إطار اللقاء رحب المستشار بالوفد و الزيارة، وقال فوزي إن المرشح الرئاسي حقق العديد من الإنجازات التي أنعكست بشكل إيجابي على السياحة أولها تحقيق الأمن والأمان الذي تعتبر عنصراً مهماً من عناصر الجذب السياحي الذي عانى كثيراً منذ عام 2011 وازدادت معاناته في ظروف جائحة كورونا لكن الأرقام والاحصائيات أن عام 2022 كان أعلى إيراد سياحي لمصر في تريخها وهذا يحسب للقيادة السياسية، كما أهتم المرشح الرئاسي أيضاً بالعاملين في مجال السياحة، إذ قدم دعما غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة، وقام بعمل أول منظومة لمد الحماية الاجتماعية لهم ولحفظ حقهم فى حياة كريمة والحصول على معاشات وتأمينات، كما أولى اهتماما بالغا بقطاع السياحة لما له من أثر إيجابي في الدخل القومي المصري، واهتم بتطوير البنية التحتية، فضلا عن توفير المرافق والخدمات، وإقامة المشروعات في كل محافظات الجمهورية.



ومن جانبه ثمن وفد النقابة الإنجازات التي حققتها القيادة السياسية في مجال السياحة على وجه الخصوص رغم التحديات التي واجهتها السياحة، حيث أن التطور الذي شهدته الطرق في مصر كان له عظيم الأثر في قطاع السياحة فضلا عن توفير الأمن والاستقرار، كما تم تخصيص صندوق طوارئ للعاملين في قطاع السياحة، فضلا عن أن القطاع شهد ازدهارا واسعا، وارتفعت نسبة الاشغال في الفنادق بشكل كبير في عام 2022، مشيرين إلى أن النقابة تقوم بحملات توعوية للعاملين في القطاع للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.



