عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حملة السيسي الانتخابية: عام 2022 الأعلى إيرادا في تاريخ مصر السياحي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفد النقابة العامة للعاملين بالسياحة، برئاسة محسن محمد أش الله رئيس النقابة.

 

وكان في استقبال الوفد المستشار/ محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفِي إطار اللقاء رحب المستشار بالوفد و الزيارة، وقال فوزي إن المرشح الرئاسي حقق العديد من الإنجازات التي أنعكست بشكل إيجابي على السياحة أولها تحقيق الأمن والأمان الذي تعتبر عنصراً مهماً من عناصر الجذب السياحي الذي عانى كثيراً منذ عام 2011 وازدادت معاناته في ظروف جائحة كورونا لكن الأرقام والاحصائيات أن عام 2022 كان أعلى إيراد سياحي لمصر في تريخها وهذا يحسب للقيادة السياسية، كما أهتم المرشح الرئاسي أيضاً بالعاملين في مجال السياحة، إذ قدم دعما غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة، وقام بعمل أول منظومة لمد الحماية الاجتماعية لهم ولحفظ حقهم فى حياة كريمة والحصول على معاشات وتأمينات، كما أولى اهتماما بالغا بقطاع السياحة لما له من أثر إيجابي في الدخل القومي المصري، واهتم بتطوير البنية التحتية، فضلا عن توفير المرافق والخدمات، وإقامة المشروعات في كل محافظات الجمهورية. 


ومن جانبه ثمن وفد النقابة الإنجازات التي حققتها القيادة السياسية في مجال السياحة على وجه الخصوص رغم التحديات التي واجهتها السياحة، حيث أن التطور الذي شهدته الطرق في مصر كان له عظيم الأثر في قطاع السياحة فضلا عن توفير الأمن والاستقرار، كما تم تخصيص صندوق طوارئ للعاملين في قطاع السياحة، فضلا عن أن القطاع شهد ازدهارا واسعا، وارتفعت نسبة الاشغال في الفنادق بشكل كبير في عام 2022، مشيرين إلى أن النقابة تقوم بحملات توعوية للعاملين في القطاع للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النائب العام بحبس وضبط وإحضار لتجار السكر في السوق السوداء

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

استعدوا لنوة المكنسة| الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذا اليوم على المحافظات.. تفاصيل

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

التصالح بالمتر والسعر مفاجأة| كل ما تريد معرفته عن قرار المباني الجديد

بطلان انتخابات الزمالك مقابل التنازل عن غرامة كهربا .. ما القصة ؟

أحمد حسن يعلن عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

ترشيحاتنا

محلية النواب: تعديل قانون التصالح يفترض حسن النية

محمد صلاح يكشف كواليس الفوز على جيبوتي ورسالته للاعبين وعتابه للجماهير|فيديو

الصحة: الأطباء مستعدون لدخول قطاع غزة لمساعدة الأشقاء

أفضل 5 كتب ستساعدك على التخلص من الاكتئاب| تعرف عليها

بعد استجابة الرئيس.. الصحة: 3 استشاريين يتابعون حالة الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل

شاهد ماذا قال الطفل الفلسطيني بعد استجابة الرئيس السيسي ووصوله إلى مصر للعلاج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يكشف سبب امتناع الإنسان عن الأكل قبل الوفاة

اتطلقت امبارح وجالها عريس النهاردة| تفاصيل عرض زواج خليجي لـ هنا الزاهد.. شاهد

هدية ربانية.. معجزة نواة البلح لعلاج أمراض خطيرة

تايجر جريء.. هيدي كرم تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

الجامعة العربية تدين قصف الاحتلال للمستشفى الميداني الأردني في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ