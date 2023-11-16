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رئيس التحرير
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أستاذ علاقات دولية: عملية طوفان الأقصى كشفت هشاشة إسرائيل

الدكتور حامد فارس
الدكتور حامد فارس مدبولي، أستاذ العلاقات الدولية

أكد الدكتور حامد فارس مدبولي، أستاذ العلاقات الدولية، أنعملية طوفان الأقصى كشفت هشاشة الدولة الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه لا بد أن يقف المجتمع الدولي مع سياسة الدولة المصرية.

 

وقال حامد فارس، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن هناك تغييرا حقيقيا في المشهد الدولي تجاه القضية الفلسطينية، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي ضد المدنيين.
 

 الخصام الحاد في الداخل الإسرائيلي 

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن حكومة نتنياهو ماتت إكلينيكيا، مؤكدا أن هناك حالة من الخصام الحاد في الداخل الإسرائيلي .
 

حامد فارس عملية طوفان الأقصى الدولة المصرية القضية الفلسطينية العدوان الإسرائيلي

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