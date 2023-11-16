نادي الأسير: حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر زادت على 2760 حالة

ذكر نادي الأسير وهيئة شؤون الأسري ان حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر، زادت عن 2760 حالة اعتقال، مشيرا إلي أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن

وكان مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة محمد ابوسليمة ان هناك إبادة جماعية ترتكب في المجمع بحق المرضى والأطفال الخدج مطالبا قوات الاحتلال بضرورة إحضار الوقود والماء والغذاء لنزلاء المستشفى بعد اقتحامه.

وذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت عددا من أقسام المجمع وصيدليته وسوره الشمالي.



وذكر مدير مجمع الشفاء أن المجمع لم يعد قادرا علي مداواة الأطفال لعدم توفر الدواء وكل من يمرض في القطاع سيموت

وبين انه لم يتم إطلاق نار من المستشفى نهائيا، مشيرا الي ان المستشفى مظلم تماما لغياب الكهرباء والاحتلال يعمل على تخريبه.