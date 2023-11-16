أول تعليق لـ محمد صلاح على تسجيله 200 هدف في إنجلترا | فيديو

أعرب محمد صلاح نجم منتخب مصر عن سعادته بعد إحرازه 200 هدفا في انجلترا بواقع 198 مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي ، مشيرا إلى أنه أمر جيد جدا أنه يحقق ذلك في إنجلترا.

وقال صلاح عبر لقائه مع أون تايم سبورتس عقب مباراة مصر وجيبوتي في أولى جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 ، أنه يتمنى أن يتكرر الأمر مع لاعبين مصريين من الأجيال القادمة وأن يحققوا الأكثر من أرقامه.

وكان منتخب مصر انهى اللقاء بسداسية في شباك جيبوتي ليحصد أول 3 نقاط في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق احرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الاول بهدفين.

وفي الشوط الثاني، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الامر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، واخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس.