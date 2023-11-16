محمد صلاح يكشف عن حديثه مع اللاعبين قبل مباراة جيبوتي | فيديو

علق محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي على سداسية الفراعنة في شباك جيبوتي في أولى جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 ، قائلا : قدمنا مستوى مميز ،والمباريات الأولى لها أهمية كبيرة.

وأضاف صلاح عبر لقائه مع أون تايم سبورتس أنه تحدث مع اللاعبين قبل اللقاء ، واتفق معهم على التركيز لان المنتخبات الكبرى مثل مصر لابد أن تكون ضربة البداية قوية ، والا تضيع نقاط اللقاءات الأولى.

وكان منتخب مصر انهى اللقاء بسداسية في شباك جيبوتي ليحصد أول 3 نقاط في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق احرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الاول بهدفين.

وفي الشوط الثاني، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الامر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، واخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس.