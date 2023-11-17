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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الجمعة 17-11-2023: مارس السباحة للتخلص من المزاجية

برج العقرب
برج العقرب

يعرف عن مولود برج العقرب بأنه شخصية قيادية ناجحة صبورة يمتلك القدرة على حل المشكلات، صاحب مهارات متعددة ، مفكر بشكل إيجابي في حل المشكلات، محب للرياضة.

أخبار التعليم ... انطلاق المعرض الخيري للملابس بجامعة عين شمس.. قلب العقرب نجم عملاق يلمع في سماء مصر اليوم

قلب العقرب نجم عملاق يلمع في سماء مصر اليوم


برج العقرب فى  حظك اليوم الجمعة  17-11-2023


شخصية برج العقرب شخصية حافلة بالعديد من الصفات الإيجابية تساعده على التميز وحسن التعامل، أيضًا من الشخصيات التي يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير
مشاهير برج العقرب
ومن مشاهير برج العقرب الملك تشارلز الثالث، يقدم صدى البلد توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.

برج العقرب حظك اليوم مهنيا
أنت تعمل في صمت مما يجعل مديريك يشيد بعملك فحاول أن تجعل الأمور القادمة أكثر ووضوحًا حتي تحصل على ما تريد وحافظ على استمرارية نجاحك ودعمك بشكل جيد
برج العقرب حظك اليوم ماليا
برج العقرب اليوم أموالك تزداد وتحسن مالي طال انتظاره ، أو قد تعثر على فرصة جديدة لزيادة دخلك ، كن حريص على عدم الإسراف في الإنفاق أو اتخاذ قرارات مالية متهورة ، استمر في التركيز على أهدافك وأولوياتك ، وثق في أن الكون سيوفر لك ما تحتاجه.
برج العقرب حظك اليوم عاطفيا
حاول أن تجعل هناك القليل من الدقائق للاستماع لشريك حياتك فيما يخصه، وتجاهل الأمور التي تتسبب في حدوث مشكلات بينكم ، حافظ على تكوين العلاقات الإنسانية
حظك اليوم البرج العقرب صحيا
يفضل مولود برج العقرب ممارسة اليوجا والبعض من تمارين السباحة التي تساعدك في التخلص من سوء المزاجية وتجعلك تتمتع بجسم رياضي مميز، أيضًا تناول أكلات وأطعمة صحية
برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يحصل على بعض التغيرات في حياته التي تجعله يشعر بالرضا ويمكن أن ينال من الحظ أطنان في الفترات المقبلة

يوم الحظ: الثلاثاء
لون الحظ: أرجواني ، أسود
رقم الحظ: 4
التوافق اليومي لبرج العقرب
أكثر الأبراج توافق اليوم: برج الثور ، برج العقرب
أقل الأبراج توافق اليوم: برج الأسد ، برج الدلو
التوافق العادل: برج الحمل ، الجوزاء ، الميزان ، القوس

برج العقرب برج العقرب اليوم برج العقرب حظك اليوم عاطفيا برج العقرب حظك اليوم ماليا برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة توقعات علماء الفلك

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