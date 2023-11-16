بالتزامن مع اقتحامها.. انقطاع التيار الكهربائي في مدينة ومخيم جنين

انقطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من مدينة ومخيم جنين بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة برفقة جرافات .

فيما سقط إصابات جرّاء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل قائد حركة الأحرار خالد أبو هلال في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

بينما دوت صفارات الإنذار في مخيم جنين عقب اقتحامه من قبل عدد كبير من قوات الاحتلال

كما اقتحمت قوات الاحتلال تقتحم قرية حوسان قضاء بيت لحم بالضفة الغربية

واستهدف الطيران الإسرائيلي محيط أبراج عين جالوت جنوب مخيم النصيرات

كما تم إطلاق نار كثيف تجاه آليات وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها مدينة جنين ومحيط مخيمها