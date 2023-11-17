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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت..حظك اليوم الجمعة 17-11-2023 وفر وقت كافي لشريك حياتك

برج الحوت
برج الحوت

يعرف عن مولود برج الحوت أنه شخص كثير العطاء طيب الخلق، يمتلك العديد من المميزات أيضًا هو شخص عاقل هادي جاد ملتزم ومتزن في تعاملاته اليومية محب للعمل بشكل كبير، لكنه أحيانًا يميل إلى الكسل

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023| إحساسك عالٍ

برج الحوت وحظك اليوم السبت 11 نوفمبر 2023| عاطفة جياشة واهتمام بالمظهر


برج الحوت في حظك اليوم الجمعة  17-11-2023


مولود برج الحوت من الشخصيات الطموحة القادرة على تحقيق أهدافها وأيضًا أحيانا يميل إلى ممارسة التمارين الرياضية، بالرغم من أنه شخص يفضل النوم لساعات طويلة لكنه محب للرياضة
مشاهير برج الحوت
ومن مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني والفنان أحمد السقا، وفي إطار هذا السياق يقدم صدى البلد توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت، على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.
برج الحوت حظك اليوم مهنيا
حافظ على تجديد علاقاتك بالزملاء في محيط العمل وتناقش مع مديريك وحاول ألا يكون هناك تكون طرف في أي مشكلات تتسبب في توقف عملك
برج الحوت اليوم ماليا
برج الحوت اليوم تحقق نجاح مالي قد تجد فرصًا غير متوقعة للحصول على دخل ، انتبه إلي عادات الإنفاق ، وقم بإجراء استثمارات حكيمة تتماشى مع أهدافك طويلة المدى لتوفير احتياجاتك المالية وسترى الازدهار في حياتك.

برج الحوت حظك اليوم عاطفيا
أفصل بين العمل وعلاقاتك الشخصية فحاول أن توفر وقت كافي لشريك حياتك وحاول أن تلتزم بأسلوبك جيد في الحوار وحافظ على أن يكون هناك إتصال دائمًا بينك وببن عائلتك

برج الحوت حظك اليوم صحيا
حافظ على صحتك وابتعد عن الكسل وتناول المشروبات الدافئة ومارس التمارين الرياضية خلال الفترات المقبلة كي تشعر بتحسن في حالتك الصحية

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يحصل على توقيع جديد لعمل جديد و مختلف وعقود سفر تجعله يحصل على هدفه من خلال الفترات

يوم الحظ: الأربعاء
لون الحظ: فضي
رقم الحظ: 7
التوافق اليومي لبرج الحوت
التوافق الطبيعي: برج الحمل ، الأسد ، الميزان ، الدلو
التوافق الأكثر: برج الجوزاء ، القوس
التوافق العادل: الثور ، السرطان ، العقرب ، الجدي
التوافق الأقل: العذراء ، الحوت

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