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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان..حظك اليوم الجمعة 17-11-2023 زن خياراتك

برج الميزان
برج الميزان

الذكاء والجمال والشياكة وفن اختيار الملابس ، كلها كلمات تصف مولود برج الميزان، أيضًا هو من الشخصيات المميزة العاشقة للعدالة ونصرة المظلوم، جيد التعامل وتكوين العلاقات.

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برج الميزان في حظك اليوم الجمعة  17-11-2023


يعرف عن مولود برج الميزان أنه صاحب شخصية، وصاحب رأي، من الصعب إقناعه بشيء غير مقنع ، يبحث عن التفاصيل، يمكنه تقديم الهدايا والمشاركة في الاحتفالات والأعياد.
مشاهير برج الميزان
ومن مشاهير برج الميزان أمير كرارة و روبي، ويقدم صدى البلد توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الميزان اليوم مهنيا
من الأفضل أن تحافظ على اتصالك الدائم بفريق عملك، وتجنب الخلافات التي تتسبب في توقف العمل، أيضًا كن حريص على تجديد الثقة عند الأخرين ولا سيما مديرك في العمل
برج الميزان ماليا
برج الميزان اليوم ماليا من المهم أن تحقق توازن ، قد تُعرض عليك هذا اليوم بعض القرارات المالية التي تتطلب دراسة ، تذكر أن تزن خياراتك وتجنب الإنفاق المندفع ، خذ وقتك في تقييم وضعك المالي واتخاذ قرارات تتماشى مع أهدافك طويلة المدى.
برج الميزان اليوم عاطفيا
تبادل الهدايا مع شريك حياتك وابتعد عن الدخول في أي مشاكل بالماضي تتسبب في حدوث مشكلات في العلاقة، وحاول أن تخصص وقت كافي لسماع شريك حياتك
برج الميزان حظك اليوم صحيا
للحصول على جسم مثالي خاليًا من الدهون، تناول أكلات صحية وابتعد عن تناول السكريات بكثرة ولكن حافظ على تناول الفاكهة بكميات متوسطة مع مراعاة تناول كميات من الماء.
برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
الحظ في برج الميزان خلال الفترات الحالية لذا عليك بدراسة القرارات التي تصب في مصلحة العمل، وتجنب الحديث في الأمور الشخصية.
يوم الحظ: الجمعة
لون الحظ: بني
رقم الحظ: 3
التوافق اليومي لبرج الميزان
أكثر الأبراج توافق اليوم: برج الحمل ، الميزان
أقل الأبراج توافق اليوم: السرطان ، الجدي

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