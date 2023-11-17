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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. مشروعات لتطوير تربية رياضية حلوان وصرف متأخرات للمعلمين في قنا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

رئيس جامعة حلوان في جولة تفقدية للمطعم المركزي والاستماع لآراء الطلاب

قام الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اليوم بجولة تفقدية للمطعم المركزي بالجامعة، ورافقه الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث تفقدوا صالات الطعام والمطبخ والتأكد من جودة الوجبات المقدمة للطلاب.

 

جامعة حلوان : تنفيذ مشروعات لتطوير كلية التربية الرياضية

تعمل جامعة حلوان على تطوير كليات التربية الرياضية، ومواكبة التطورات العالمية في قطاع الرياضة، للعمل على استعادة دور القطاع الرياضي الذي تهتم به الدولة بصورة كبيرة، والكشف عن الموهوبين الرياضيين وتطوير البنى التحتية، وبناء الشراكات الخارجية، وتعزيز القدرات المالية التمويلية للكليات الرياضية.

 

يوم 23 نوفمبر الجاري.. صرف 850 حكما قضائيا متأخرا للمعلمين بقنا

قالت وفاء رشاد خلف الله، مدير عام إدارة قناالتعليمية ، إن جون جمال، مندوب المديرية المالية بالإدارة التعليمية، أكد صرف ٨٥٠ حكماً من الأحكام القضائية المتأخرة يوم ٢٣ نوفمبر الجارى، بجانب صرف المستحقات المالية المتأخرة تباعاً عقب دعم البند المالى بجزء من المبالغ المطلوبة لدعم المستحقات المتأخرة للمعلمين.

 

حملة لقياس الضغط والسكر وتوعية حول الأمراض المزمنة بجامعة عين شمس

تزامناً مع اليوم العالمى لمرض السكر نظم اليوم  قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حملة توعية لمرض السكر تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و أ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و تنسيق أ.د. جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف فريق من  كلية الطب ، أ.د. على الانور عميد كلية الطب و أ.د. هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. سلوى صديق حسنى رئيس وحدة الغدد الصماء و السكر بكلية الطب.

 

جامعة الفيوم: تكريم الدارسين ضمن مبادرة حاضنات العلوم الإنسانية

نظمت جامعة الفيوم  حفل تكريمُ لـ15 دارِسًا ودارِسَةً من أبناء جامعة الفيوم من غير أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاوِنة ضمنَ مبادرة "حاضنات الفائقين للعلوم الإنسانية"..

 

 

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